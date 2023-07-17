Москва, 17 июля, 2023, 15:14 — ИА Регнум. Итоги работы по реализации черноморской инициативы выглядят неутешительно, говорится в заявлении МИД России, опубликованном 17 июля на его сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

В министерстве напомнили, что почти год назад, 22 июля 2022 года, в Стамбуле были подписаны два взаимоувязанных соглашения — черноморская инициатива по вывозу украинского продовольствия и российского аммиака и Меморандум Россия-ООН по нормализации российского экспорта сельхозпродукции и удобрений.

В МИД отметили, что практически сразу черноморская инициатива была переведена на сугубо коммерческую основу, а не гуманитарную, как предполагалось. «До последнего момента вывоз украинского продовольствия был направлен на обслуживание узкокорыстных интересов Киева и его западных кураторов», — сказано в комментарии.

По данным ведомства, за время работы черноморской инициативы в общей сложности было вывезено 32,8 млн тонн грузов, из которых более 70% (26,3 млн тонн) были отправлены в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая ЕС. На долю же беднейших государств, в частности Эфиопии, Йемена, Афганистана, Судана и Сомали, пришлось менее 3%, всего 922 092 тонн.

«В этих условиях откровенного саботажа в реализации Стамбульских соглашений продолжение не оправдавшей своего гуманитарного предназначения черноморской инициативы теряет смысл», — констатировали в российском МИД.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 июля сообщил о приостановке действия зерновой сделки. Он отметил, что ни одно из обещаний, данных России при заключении этой договорённости, так и не было выполнено. Песков также заявил, что позиция России по зерновой сделке абсолютно не связана с терактом на Крымском мосту. Ещё до атаки на мост президент России Владимир Путин обозначил эту позицию. По его словам, Россия вернётся к сделке сразу, как только данные ей обещания будут исполнены.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь заявил, что Анкара до последнего прилагала усилия по спасению зерновой сделки. Он считает, что президент России Владимир Путин хотел бы продолжения работы зерновой сделки. «Я верю, что мой друг Путин хочет, чтобы этот гуманитарный мост продолжал функционировать, и я проведу переговоры с Путиным, как только вернусь из турне», — подчеркнул он.

Черноморская или зерновая сделка между Россией, Украиной, Турцией и ООН о вывозе зерна из украинских портов через Чёрное море действовала с 22 июля 2022 года. Российский МИД 4 июля 2023 года заявил, что оснований для дальнейшего продления сделки нет, так как она превратилась в сугубо коммерческий вывоз продовольствия с Украины в «сытые» страны.

Вторая часть сделки касалась российских поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Координационный центр ООН заявил 15 июля, что в рамках договорённости ни одно судно с российскими удобрениями так и не было отправлено.