Москва, 4 августа, 2023, 13:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 4 августа обсудил с членами Совета безопасности РФ укрепление внутренней стабильности в стране. С докладами выступили директор ФСБ Александр Бортников, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

kremlin.ru Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности (в режиме видеоконференции)

«Мы с вами обсудим сегодня некоторые вопросы укрепления внутренней стабильности в условиях сегодняшнего дня. У нас три докладчика: Бортников, Нарышкин и Колокольцев», — сказал Владимир Путин, открывая совещание.

В совещании также приняли участие премьер-министр России Михаил Мишустин, спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Как сообщало ИА Регнум ранее, на двух заседаниях в июле 2023 года глава государства обсудил с членами Совета безопасности меры противодействия антироссийским санкциям и меры защиты критически важных объектов в России. Кроме того, в июле 2023 года на Совбезе обсуждали ход проведения специальной военной операции и, в частности, намерения Польши и Литвы ввести воинские подразделения на территорию Западной Украины.