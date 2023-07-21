Москва, 21 июля, 2023, 13:30 — ИА Регнум. За планами создания польско-литовско-украинского воинского соединения стоит намерение оккупировать часть Украины, заявил 21 июля президент России Владимир Путин.

РИА Новости

«Речь идёт не о каком-то сборище наёмников — их достаточно там, и они уничтожаются, — а именно о регулярном, сколоченном, оснащённом воинском соединении, которое планируется использовать для действий на территории Украины, в том числе якобы для обеспечения безопасности современной Западной Украины. А по сути, если называть вещи своими именами — для последующей оккупации этих территорий», — заявил президент в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности.

Если польские войска войдут в отдельные области Украины, например, во Львовскую область, то они, очевидно, там и останутся, добавил Владимир Путин.

В ходе совещания глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил о намерении Польши разместить войска на Западной Украине. Президент дал указание главе СВР следить за действиями Варшавы.

Владимир Путин и ранее отмечал намерение Польши оккупировать часть Украины. В частности, в июне 2023 года полях Петербургского международного экономического форума президент заявил, что Польша «спит и видит», как бы заполучить Западную Украину.

Эти намерения ранее подтверждались и некоторыми польскими экс-чиновниками. В частности, бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отмечал, что Варшава в самом начале спецоперации России рассматривала возможность раздела Украины.