Москва, 14 июля, 2023, 14:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ дополнительные меры защиты критически важных объектов, сообщили 14 июля на сайте Кремля.

Александр Казаков/РИА Новости Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ

«У нас сегодня в повестке дня несколько вопросов. Первый — это дополнительные меры защиты критически важных объектов», — сказал Путин на совещании.

Президент в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России.

Как сообщало ИА Регнум, в начале апреля в российские войска противовоздушной обороны поступили новые радиолокационные комплексы, предназначенные для борьбы с беспилотными летательными аппаратами малых размеров. По словам заместителя главнокомандующего ВКС России Андрея Дёмина, переданные комплексы будут выполнять задачи по защите критически важных объектов. В мае стало известно, что модернизированные самоходные противотанковые пушки 2С25М поступят в Вооружённые силы Российской Федерации уже в 2024 году.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в ночь на 14 июля в Курчатове упал и взорвался дрон. Он уточнил, что в результате этого никто не пострадал, и подчеркнул, что ни один из критически важных объектов города не получил повреждения.