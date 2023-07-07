Москва, 7 июля, 2023, 15:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 7 июля обсудил с членами Совета безопасности меры по противодействию санкциям.

Александр Казаков/РИА Новости Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ

«Сегодня мы с вами обсудим те меры, которые предпринимаем и должны предпринимать для преодоления сложностей, которые создаются некоторыми странами в отношении России», — сказал российский лидер, открывая заседание.

Путин подчеркнул, что до сих пор у Запада ничего не получилось с точки зрения достижения тех целей, которые они ставили на российском направлении. «Уверен, и не получится. Но надо быть в курсе происходящих событий», — добавил он.

После чего президент России передал слово министру иностранных дел Сергею Лаврову.

Как передавало ИА Регнум, ранее российский президент заявлял, что мир не рухнул из-за введения западными государствами санкций против России. По его словам, уход компаний Запада с российского рынка открыл новые возможности для отечественных предприятий.

23 июня ЕС утвердил 11-й пакет антироссийских санкций, действие которого распространяется на 71 гражданина России и 33 компании.

Среди организаций, оказавшихся в списке, такие как Международный расчётный банк и Центр международных расчётов, заводы «Звезда», «Копир», «Универсалмаш», Муромский приборостроительный завод и другие организации; среди физических лиц — замминистра обороны России Татьяна Шевцова, военные корреспонденты Семён Пегов, Евгений Поддубный, Александр Сладков и другие.

Под санкции также попали шесть руководителей российских регионов: Воронежской и Магаданской областей, Ставропольского, Краснодарского и Камчатского краёв, Республики Адыгеи.