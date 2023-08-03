Москва, 3 августа, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Запад недоволен тем, что Россия продаёт дешёвое зерно развивающимся стран, в то время как он сам не может предложить им ничего, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексей Зубец. Об этом он заявил 3 августа корреспонденту ИА Регнум.

EPA/JULIEN WARNAND/ТАСС Жозеп Боррель

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обвинил Россию в том, что она продаёт дешёвое зерно развивающимся странам, чтобы якобы сделать их зависимыми.

По словам Зубца, Боррель занимается «болтовнёй ни о чём», так как поведение России продиктовано не желанием загнать в зависимость развивающиеся страны, а трудностями с экспортом этого товара из-за западных санкций.

«Если бы для российских компаний были доступны западные фрахт и страховки, тогда можно было бы использовать западный флот», — сказал Зубец.

Экономист подчеркнул, что Россия продаёт зерно со скидкой для того, чтобы создать выгоду для Глобального Юга, которая приблизила бы его к Москве — сделала бы его лояльным. В то же время главная задача коллективного Запада — создать глобальный фронт против России и Китая. Чтобы добиться этой цели, ЕС и США должны сплотить вокруг себя коллективный Юг. А для этого надо ему что-то предложить. И выясняется, что Запад не может ничего предложить развивающимся странам.

В связи с этим Зубец также напомнил о ситуации вокруг зерновой сделки, которая сорвалась из-за нежелания США и ЕС выполнить российские условия.

«При этом бенефициаром зерновой сделки является не Украина, — призвал не забывать Зубец. — Надо понимать, что то зерно, которое вывозится с территории Украины, государству Украина не принадлежит. Оно принадлежит крупным агроэкспортёрам. А это американские компании, которые скупали там земли на протяжении последних лет. И когда речь идёт о зерновой сделке, речь идёт не о защите интересов Украины, а о правах американских инвесторов, которые вложили туда большие деньги, а теперь теряют миллиарды долларов, так как не могут вывезти урожай».

Также Зубец констатировал, что ЕС совершенно точно не улучшил продовольственную безопасность развивающихся стран. А поскольку Брюссель выступает против российского экспорта, то он её даже ухудшает.

«Запад ухудшил положение на глобальном продовольственном рынке ещё и большой инфляцией, которая вызвала резкий рост цен на продовольствие. К этому привела раздача людям денег направо и налево в пандемию», — заметил Зубец.

Довольно странным нашла заявления Борреля и Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова. Она напомнила, что Россия исторически помогала более слабым странам.

«На сегодняшний день Россия предлагает зерно по более низким ценам напрямую третьим странам, чтобы они смогли получить продукцию без вмешательства посредников, — сказала Новикова. — Ведь именно у европейских посредников оседала большая часть зерна по зерновой сделке, навязанной России. Таким образом, можно сказать, что действия стран ЕС поставили под угрозу продовольственную безопасность третьих стран, а Россия, наоборот, пытается найти возможность помочь третьим странам, что так не нравится представителям Европы».

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Борреля, в тот момент, когда в мире наблюдаются перебои в поставках и повышение цен, РФ использует уязвимые государства, обращаясь к ним с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам. Что касается Евросоюза, то он, по словам Борреля, прилагал все усилия для того, чтобы санкции не повлияли на продовольственную безопасность третьих стран.

В Кремле такие обвинения назвали безосновательными. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Россия выполняет все обязательства и остаётся надёжным поставщиком. Кроме того, он заметил, что незаконные санкции не дают России делать больше, удовлетворяя растущий спрос.

До этого Боррель называл «бессмыслицей» требования Москвы снять ограничения на экспорт её сельскохозяйственных товаров, что было предусмотрена в рамках зерновой сделки.