Брюссель, 17 июля, 2023, 19:08 — ИА Регнум. Обвинения Москвы в адрес ЕС об отказе снять ограничения на экспорт российских сельхозтоваров являются «бессмыслицей», а сама эта тема никак не связана с так называемой зерновой сделкой, заявил 17 июля журналистам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Это полная бессмыслица. И это не имеет никакого отношения [к зерновой сделке], это просто предлог», — сказал Боррель.

Также он заявил, что в прекращении действия сделки якобы виновна Россия и только она и что такое решение Москвы якобы «создаст проблемы» для большого числа людей во всём мире.

ЕС будет продолжать вывозить сельхозпродукцию с Украины сухопутным путем, добавил глава дипломатии ЕС.

Так называемая «зерновая сделка» была заключена в июле 2022 года и несколько раз продлевалась, при этом в Кремле и МИД России отмечали, что данные РФ в рамках сделках обещания (в части экспорта сельхозпродукции, поставок комплектующих для сельхозтехники, подключения Россельхозбанка к системе SWIFT и др.) не выполняются, а потому действие сделки может быть приостановлено.

Власти Украины использовали предоставленный им коридор исключительно для заработка, в беднейшие страны, вопреки договорённостям, было поставлено лишь 3% экспортированной продукции, отмечал ранее президент России Владимир Путин.

17 июля Россия официально уведомила ООН, Турцию и Украину о прекращении действия сделки. В этой связи отзываются и гарантии безопасности судоходства по данному коридору. Украина использовала этот коридор для организации терактов, отметили также в МИД РФ.

Для России прекращение зерновой сделки обернётся самыми позитивными последствиями, в том числе потому, что вырастут издержки по экспорту украинской сельхозпродукции, а значит, российская продукция упрочит свои позиции, отметил в беседе с корреспондентом ИА Регнум глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв.