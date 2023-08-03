Москва, 3 августа, 2023, 11:51 — ИА Регнум. Обвинения со стороны ЕС в том, что Россия якобы порабощает страны дешёвым зерном, безосновательны. РФ выполняет все обязательства и остаётся надежным поставщиком, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 3 августа журналистам.

. Дмитрий Рогулин/ТАСС

«Это совершенно не так, Россия всегда была и остаётся с известными проблемами надёжным поставщиком. Она [им] останется, все свои обязательства Россия выполняет», — подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, незаконные санкционные ограничения не позволяют России делать больше, удовлетворяя растущий спрос.

Как сообщало ИА Регнум, председатель внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что Россия предлагает развивающимся странам дешёвое зерно, якобы добиваясь их зависимости в условиях перебоев с поставками и роста цен.