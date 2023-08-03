Брюссель, 3 августа, 2023, 08:06 — ИА Регнум. Россия предлагает развивающимся странам дешёвое зерно, чтобы сделать их зависимыми. Об этом заявил председатель внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель, которого процитировало агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

По мнению политика, когда в мире наблюдаются перебои в поставках и повышение цен, Россия использует уязвимые страны, обращаясь к ним с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам.

Боррель также отметил, что Евросоюз приложил все усилия, чтобы санкции не повлияли на продовольственную безопасность третьих стран.

«Никаких санкций в отношении российского экспорта продуктов питания и удобрений в третьи страны нет», — заверил дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, на товарной бирже в Чикаго цена пшеницы 31 июля впервые после разрыва зерновой сделки упала до 6,66 доллара за бушель, несмотря на заявления Госдепартамента США о повышении стоимости зерна на 17%.

Президент России Владимир Путин изложил турецкому коллеге Реджепу Эрдогану позицию России по зерновой сделке. В ходе телефонного разговора он подтвердил, что Москва готова вернуться к ней после выполнения Западом своих обязательств.