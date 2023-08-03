В ЕС заявили, что Россия делает страны зависимыми от своего зерна
Боррель: Россия предлагает странам дешёвое зерно, чтобы сделать их зависимыми
Брюссель, 3 августа, 2023, 08:06 — ИА Регнум. Россия предлагает развивающимся странам дешёвое зерно, чтобы сделать их зависимыми. Об этом заявил председатель внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель, которого процитировало агентство Reuters.
По мнению политика, когда в мире наблюдаются перебои в поставках и повышение цен, Россия использует уязвимые страны, обращаясь к ним с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам.
Боррель также отметил, что Евросоюз приложил все усилия, чтобы санкции не повлияли на продовольственную безопасность третьих стран.
«Никаких санкций в отношении российского экспорта продуктов питания и удобрений в третьи страны нет», — заверил дипломат.
Как сообщало ИА Регнум, на товарной бирже в Чикаго цена пшеницы 31 июля впервые после разрыва зерновой сделки упала до 6,66 доллара за бушель, несмотря на заявления Госдепартамента США о повышении стоимости зерна на 17%.
Президент России Владимир Путин изложил турецкому коллеге Реджепу Эрдогану позицию России по зерновой сделке. В ходе телефонного разговора он подтвердил, что Москва готова вернуться к ней после выполнения Западом своих обязательств.