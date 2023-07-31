Москва, 31 июля, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Никаких успехов у ВСУ нет, киевский режим находится в трудной ситуации. Об этом 31 июля сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

В ходе беседы журналисты напомнили, что ранее в очередном ролике Зеленский заявил, что война якобы возвращается на территорию России.

«Нет, это вряд ли. Никаких успехов у киевского режима нет, он находится в трудной ситуации», — подчеркнул Песков, добавив, что спецоперация продолжается.

По его словам, очевидно, что многомиллиардные ресурсы, которые НАТО передало киевскому режиму, расходуются неэффективно, бесцельно, и это вызывает вопросы.

Представитель Кремля отметил, что на фоне отчаяния киевский режим прибегает к тактике террористических актов.

«Это отвратительно, будем с этим продолжать бороться. Однозначно об успехах киевскому режиму говорить не приходится», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, мэр Москвы Сергей Собянин заявил 30 июля, что украинские беспилотные летательные аппараты атаковали деловой центр «Москва-Сити». При атаке никто не пострадал. Незначительные повреждения получили фасады двух офисных высотных зданий.

В Минобороны 30 июля сообщили, что Украина совершила попытку террористической атаки в Москве с использованием трёх беспилотников, однако российским военным удалось не допустить нападения. Один БПЛА сбили над Одинцовским районом в Подмосковье силами противовоздушной обороны. Два других дрона подавил комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Оба аппарата упали на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити».

Это не первая попытка Украины использовать дроны для ударов по Москве. Мэр Москвы сообщил 28 июля о попытке атаки на Москву украинского беспилотника. Гражданский беспилотник с камерой разбился в посёлке Первомайском в Новой Москве. Дрон вертолётного типа упал недалеко от жилого дома. Подобная атака также произошла утром 24 июля.

Вооружённые силы Украины совершили атаку на Трубчевский район Брянской области. Пострадавших нет. Имеются разрушения кровли и окон здания. Украинские войска 30 июля обстреляли Климовский район Брянской области. В результате обстрела пострадали две женщины и мужчина. Накануне утром Богомаз также сообщил об обстреле села Зерново в Суземском районе. Пострадавших не было, взрыв повредил домовладение.

23 июля ВСУ совершили обстрел посёлков Полевые Новосёлки и Павловичи Суземского района Брянской области. В результате электроснабжение этих населённых пунктов было нарушено. Кроме того, повреждения получил один жилой дом.