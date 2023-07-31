Брянск, 31 июля, 2023, 08:29 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины совершили атаку на Трубчевский район Брянской области, сообщил 31 июля глава региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум

«Ночью ВСУ совершена атака на Трубчевский район. БПЛА был совершен сброс на здание районного УВД», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, пострадавших нет. Имеются разрушения кровли и окон здания. В настоящее время на месте работают оперативные службы.

Как сообщало ИА Регнум, украинские войска 30 июля обстреляли Климовский район Брянской области. В результате обстрела пострадали две женщины и мужчина. Накануне утром Богомаз также сообщил об обстреле села Зерново в Суземском районе. Пострадавших не было, взрыв повредил домовладение.

23 июля ВСУ совершили обстрел посёлков Полевые Новосёлки и Павловичи Суземского района Брянской области. В результате электроснабжение этих населённых пунктов было нарушено. Кроме того, повреждения получил один жилой дом.