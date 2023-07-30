Брянск, 30 июля, 2023, 14:34 — ИА Регнум. Число раненых в Климовском районе Брянской области при обстреле ВСУ 30 июля выросло до трёх человек. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее он сообщил, что пострадали две женщины, их отвезли в районную больницу для оказания медицинской помощи.

«Есть ещё один пострадавший, мужчина. Ему также оказывается необходимая медицинская помощь», — написал позже Богомаз.

Губернатор уточнил, что украинская армия обстреляла сельхозпредприятие, там ряд зданий получили повреждения, начался пожар. На место прибыли оперативные службы.

Утром 30 июля Богомаз также сообщил об обстреле села Зерново в Суземском районе. В тот раз пострадавших не было, взрыв повредил домовладение.

Ранее в Брянской области от обстрела украинской армией пострадал мирный житель села Полевые Новосёлки. Мужчину ранило осколками, ему потребовалась госпитализация.