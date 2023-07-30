Суземский район, Брянская область, 30 июля, 2023, 09:38 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины обстреляли село Зерново Суземского района. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он уточнил, что никто не пострадал.

«В результате обстрела повреждено одно домовладение», ― указал в сообщении в Telegram-канале глава региона.

Сейчас на месте работают оперативные и экстренные службы.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июля ВСУ совершили обстрел посёлков Полевые Новосёлки и Павловичи Суземского района Брянской области. В результате электроснабжение этих населённых пунктов было нарушено. Кроме того, повреждения получил один жилой дом.

Также в Полевых Новосёлках пострадал мирный житель. Мужчина получил осколочные ранения. Его доставили в районную больницу.

Ночью 30 июля украинские беспилотные летательные аппараты атаковали деловой центр «Москва-Сити». В результате нападения оказались незначительно повреждены фасады двух офисных высотных зданий. При атаке никто не пострадал.

Как заявили в Минобороны России, Украина совершила попытку террористической атаки в Москве с использованием трёх беспилотников, однако российским военным удалось не допустить нападения. Один беспилотник сбили над территорией Одинцовского района Московской области с помощью системы противовоздушной обороны (ПВО).