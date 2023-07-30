ВСУ обстреляли село Зерново в Брянской области
Губернатор Брянской области Богомаз сообщил об обстреле ВСУ села Зерново
Суземский район, Брянская область, 30 июля, 2023, 09:38 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины обстреляли село Зерново Суземского района. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Он уточнил, что никто не пострадал.
«В результате обстрела повреждено одно домовладение», ― указал в сообщении в Telegram-канале глава региона.
Сейчас на месте работают оперативные и экстренные службы.
Как сообщало ИА Регнум, 23 июля ВСУ совершили обстрел посёлков Полевые Новосёлки и Павловичи Суземского района Брянской области. В результате электроснабжение этих населённых пунктов было нарушено. Кроме того, повреждения получил один жилой дом.
Также в Полевых Новосёлках пострадал мирный житель. Мужчина получил осколочные ранения. Его доставили в районную больницу.
Ночью 30 июля украинские беспилотные летательные аппараты атаковали деловой центр «Москва-Сити». В результате нападения оказались незначительно повреждены фасады двух офисных высотных зданий. При атаке никто не пострадал.
Как заявили в Минобороны России, Украина совершила попытку террористической атаки в Москве с использованием трёх беспилотников, однако российским военным удалось не допустить нападения. Один беспилотник сбили над территорией Одинцовского района Московской области с помощью системы противовоздушной обороны (ПВО).