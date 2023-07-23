Москва, 23 июля, 2023, 18:31 — ИА Регнум. Электроснабжение сёл Павловичи и Полевые Новосёлки в Суземском районе Брянской области нарушено из-за обстрела со стороны Вооружённых Сил Украины (ВСУ), сообщил 23 июля губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«ВСУ совершили обстрел посёлка Полевые Новосёлки Суземского района. В настоящее время электричество отсутствует в сёлах Павловичи и Полевые Новосёлки», — написал глава Брянской области.

Кроме того, в селе Полевые Новосёлки поврежден один жилой дом, пострадавших нет.

Как передавало ИА Регнум, 14 июля в Брянской области после обстрела украинскими военными посёлка Белая Березка Трубчевского района погибла женщина. Три человека, среди которых 16-летний подросток, получили ранения легкой степени. Кроме того, в результате обстрела произошло возгорание трёх жилых домов.

9 июля российские силы противовоздушной обороны сбили две ракеты ВСУ над Брянской областью. В результате падения одной из ракет была полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь. Никто не пострадал.