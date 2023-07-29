Вашингтон, 29 июля, 2023, 18:07 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен уверен, что министр обороны России Сергей Шойгу посещал Северную Корею, чтобы договориться о покупке вооружений. Об этом он заявил 29 июля во время выступления в Брисбене после переговоров с участием главы Пентагона Ллойда Остина и министров обороны и иностранных дел Австралии Ричарда Марлза и Пенни Вонг.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

«Что касается сообщений о министре обороны России в Северной Корее, я очень сомневаюсь, что он там в отпуске», — сказал Блинкен.

Глава Минобороны России прибыл в Пхеньян поздним вечером 25 июля. Шойгу возглавил российскую военную делегацию. В КНДР Шойгу провёл переговоры со своим коллегой генералом армии Кан Сун Намом. Глава Минобороны России выразил признательность за предложенную насыщенную программу и возможность не только активно поработать, но и узнать много интересного о культуре страны, традициях и достопримечательностях. Позднее Шойгу встретился с главой КНДР Ким Чен Ыном и передал ему письмо от президента России Владимира Путина. Во время переговоров они вспомнили об истории дружбы России и Северной Кореи, обсудили вопросы взаимного интереса в области обороны и безопасности. Северокорейский лидер показал Шойгу новейшие северокорейские беспилотники, внешне напоминающие американские модели RQ-4 Global Hawk и MQ-9 Reaper. Аппараты оказались настолько похожи на имеющиеся у ВВС Южной Кореи Global Hawk, что их можно спутать.

Позднее Шойгу и Ким Чен Ын посетили торжественный парад в честь 70-летия победы корейского народа в отечественной освободительной войне 1950–1953 годов. Они наблюдали за парадом, находясь рядом на одном балконе. На мероприятии также присутствовала делегация из Китая под руководством зампредседателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуна. После этого российская делегация покинула страну. Её проводили глава минобороны КНДР Кан Сун Нам, начальник Главного политуправления Корейской народной армии (КНА) Чон Гён Тхэк, начальник Генштаба КНА Пак Су Ир и другие командиры, а также заместитель министра иностранных дел Им Чхон Ир, чрезвычайный и полномочный посол России в Северной Корее Александр Мацегора и сотрудники посольства.