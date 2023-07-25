Пхеньян, 25 июля, 2023, 21:17 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Северную Корею. Как сообщило Минобороны РФ 25 июля, глава ведомства возглавил российскую военную делегацию.

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Самолёт делегатов из России приземлился в международном аэропорту Сунан в пригороде Пхеньяна. В Минобороны сообщили, что Шойгу примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 70-летия победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950–1953 годов.

«Состоялась церемония официальной встречи российской делегации с участием роты почётного караула Корейской народной армии. У трапа самолёта министр обороны КНДР генерал армии Кан Сун Нам приветствовал главу российского оборонного ведомства», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.

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Сообщается, что визит Шойгу в КНДР поспособствует укреплению двусторонних военных связей государств и станет важным этапом развития их сотрудничества.

Советский Союз и Корейская Народно-Демократическая Республика установили дипломатические отношения в 1948 году. После распада СССР контакты ослабли, дипотношения существовали на уровне посольств. После прихода к власти президента Владимира Путина состоялся первый визит главы российского государства в Пхеньян. Во время переговоров стороны условились активизировать политические контакты и восстановить экономическое сотрудничество. Северная Корея стала одной из 11 стран, признавших воссоединение Крыма с Россией. Страны также подписали соглашение о рублёвых расчётах и о списании всех корейских долгов перед Россией. В одном из посланий Путину северокорейский лидер Ким Чен Ын предложил поддержку российскому народу и заявил о готовности стремиться к тесному стратегическому сотрудничеству двух стран.