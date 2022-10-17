Тегеран, 17 октября, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Распространённая американскими СМИ информация о якобы поставках иранского вооружения России для его использования в военных действиях на территории б. УССР не соответствует действительности. Об этом 17 октября заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани, пишет агентство Eqtesad News.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«К сожалению, публикуются новости, преследующие политические цели, и, в основном, они подпитываются западными источниками информации», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что иранская сторона не раз отмечала, что не экспортировала и не будет экспортировать оружие никакой из сторон конфликта.

«Внешняя политика Ирана основана на противодействии войне. Таким же образом Иран выступает против войны и на [территории б. УССР]. Для этого он прилагал усилия, опираясь на свои возможности, чтобы положить конец военным действиям», — указал иранский дипломат.

Напомним, 16 октября The Washington Post сообщила, что по имеющимся у газеты данным, Россия получит от Ирана партию баллистических ракет малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar, способных поражать цели на расстоянии до 300 и 700 километров соответственно. Кроме того, готовятся новые поставки десятков БПЛА Mohajer-6 и Shahed-136.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что иранские власти не поставляли и не намерены поставлять России в будущем оружие для использования его Москвой в ходе спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации на территории б. УССР.

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