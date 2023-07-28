Пхеньян, 28 июля, 2023, 08:01 — ИА Регнум. Российская делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу вылетела из столицы Северной Кореи Пхеньяна. Об этом 28 июля сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Шойгу

Делегацию проводили глава минобороны КНДР Кан Сун Нам, начальник Главного политуправления Корейской народной армии (КНА) Чон Гён Тхэк, начальник Генштаба КНА Пак Су Ир и другие командиры, а также заместитель министра иностранных дел Им Чхон Ир, чрезвычайный и полномочный посол России в Северной Корее Александр Мацегора и сотрудники посольства.

В международном аэропорту Пхеньяна на флагштоках развевались флаги КНДР и Российской Федерации, перед аэровокзалом российскую делегацию встретил почётный караул. На церемонии проводов военной делегации из Москвы были исполнены гимны России и Северной Кореи.

Шойгу в сопровождении своего северокорейского коллеги Кан Сун Нама обошел почётный караул КНА. После церемонии проводов самолёт с «миссией дружбы» России, которая внесла «значимый вклад в дальнейшее укрепление и развитие традиционных дружественных корейско-российских отношений», вылетел из Пхеньяна.

Ранее ИА Регнум сообщало, что министр обороны России Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовали на торжественном параде по случаю 70-летия победы корейского народа в отечественной освободительной войне 1950–1953 годов в Пхеньяне. Лидер КНДР и глава Минобороны России смотрели парад, находясь рядом на одном балконе.

Также глава Минобороны России Шойгу и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын обсудили вопросы глобальной и региональной безопасности.

Ким Чен Ын и Шойгу посетили выставку новейших вооружений, приуроченную к 70-летию окончания боевых действий в корейской войне.