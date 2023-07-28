Пхеньян, 28 июля, 2023, 07:31 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовали на торжественном параде по случаю 70-летия победы корейского народа в отечественной освободительной войне 1950–1953 годов в Пхеньяне. Об этом 28 июля сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

Военный парад принимал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Среди почётных гостей была российская делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу. Лидер КНДР и глава Минобороны России смотрели парад, находясь рядом на одном балконе.

На параде также присутствовала делегация из Китая под руководством заместителя председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуна.

Также сообщается, что Ким Чен Ын организовал в честь российской делегации праздничный прием, до начала которого Шойгу передал лидеру КНДР подарок от президента России Владимира Путина. Ким Чен Ын выразил благодарность за подарок.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава Минобороны России Шойгу, который находится с визитом в КНДР, и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын обсудили вопросы глобальной и региональной безопасности.

Ким Чен Ын и Шойгу посетили выставку новейших вооружений, приуроченную к 70-летию окончания боевых действий в корейской войне. Северокорейский лидер показал российскому министру новые северокорейские беспилотники, также Ким Чен Ын показал гостю из России представленные образцы межконтинентальных баллистических ракет (МБР), танки и бронетехнику.

Кроме того, Шойгу провёл встречу со своим северокорейским коллегой Кан Сун Намом. В ходе переговоров глава Минобороны назвал КНДР важным партнёром России.