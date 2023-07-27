Пхеньян, 27 июля, 2023, 05:17 — ИА Регнум. Встреча министра обороны России Сергея Шойгу и лидера КНДР Ким Чен Ына состоялась в Пхеньяне. Об этом 26 июля сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Шойгу

«Ким Чен Ын с удовольствием встретился с министром обороны Шойгу и обменялся с ним теплыми приветствиями… На переговорах они вспомнили о глубокой истории дружбы между КНДР и Россией, обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес в области национальной обороны и безопасности», — сказано в сообщении.

Отмечается также, что Шойгу передал Ким Чен Ыну личное письмо от президента России Владимира Путина, а лидер Северной Кореи выразил благодарность за это главе Минобороны России.

Отмечается, что стороны обменялись мнениями по вопросам национальной, региональной и международной безопасности. Подчёркивается, что мнения сторон по обсуждаемым вопросам совпали.

Кроме того, по данным радио «Голос Кореи», Ким Чен Ын и Шойгу посетили проходящую в Пхеньяне «Выставку вооружений — 2023» и вместе осмотрели современные вооружения. В ходе осмотра лидер КНДР и глава Минобороны России обсудили мировые тенденции и стратегии развития оружия. Также отмечается, что стороны обменялись памятными подарками.

Российская военная делегация во главе с министром обороны прибыла в КНДР для участия в торжествах, посвященных 70-летию окончания боевых действий в Корейской войне. В российском военном ведомстве указали, что визит будет способствовать укреплению российско-северокорейских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.

Ранее ИА Регнум сообщало, что министр обороны России Сергей Шойгу и его северокорейский коллега генерал армии Кан Сун Нам провели переговоры в Пхеньяне. Шойгу назвал Северную Корею важным партнёром России и заявил о намерении укреплять взаимодействие с КНДР по линии министерств обороны.

25 июля состоялась церемония официальной встречи российской делегации с участием роты почётного караула Корейской народной армии. Визит российской делегации в КНДР продлится до 27 июля.