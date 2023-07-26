Москва, 26 июля, 2023, 12:06 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу и его северокорейский коллега генерал армии Кан Сун Нам провели переговоры в Пхеньяне. Об этом 26 июля сообщило Минобороны России.

Кадр из видео Министр обороны России Сергей Шойгу и генерал армии КНДР Кан Сун Нам

«Рад встрече и знакомству с вами. С благодарностью воспользовался вашим приглашением посетить Пхеньян ― столицу дружественного нам государства», ― сказал генерал армии.

Он также выразил признательность корейским друзьям за предложенную насыщенную программу и возможность не только активно поработать, но и узнать много интересного о КНДР, о культуре, традициях и достопримечательностях республики.

Шойгу назвал Северную Корею важным партнёром России и заявил о намерении укреплять взаимодействие с КНДР по линии министерств обороны.

«Убеждён, что сегодняшние переговоры будут способствовать укреплению взаимодействия по линии наших оборонных ведомств», ― сказал Шойгу.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3822080" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Двусторонняя встреча министра обороны РФ и министра обороны КНДР

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Минобороны анонсировали трёхдневный визит делегации ведомства во главе с Сергеем Шойгу ведомства в Северную Корею по приглашению министерства обороны КНДР.

Шойгу примет участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950–1953 годов. Отмечалось, что этот визит поспособствует укреплению военных связей России и Северной Кореи и станет важным этапом развития сотрудничества двух стран.

25 июля состоялась церемония официальной встречи российской делегации с участием роты почётного караула Корейской народной армии. У трапа самолёта министр обороны КНДР генерал армии Кан Сун Нам приветствовал главу российского оборонного ведомства.