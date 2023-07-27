Батуми, Грузия, 28 июля, 2023, 01:18 — ИА Регнум. Лайнер Astoria Grande, который прибыл в Батуми из Сочи и вызвал протесты оппозиции Грузии, покинул грузинский порт, сообщили журналистам в пресс-службе турецкой компании Miray Cruises, владеющей этим судном.

(сс) Zysko serhii Батуми

Об этом пишет «Газета. ру». В организации подчеркнули, что круиз проходит согласно графику. В сообщении отмечается, что судно прибыло в Батуми утром 27 июля и большая часть пассажиров отправилась на экскурсии по городу.

Представители Miray Cruises также уточнили, что на борту лайнера находится 850 туристов из России и Турции.

Как сообщало ИА Регнум, ранее грузинская оппозиция провела в Батуми акцию протеста на фоне прибытия судна, утверждая, что это является обходом международных санкций. Кроме того, оппозиционеры обвинили российских туристов, спустившихся с корабля на батумский берег, в нарушении грузинского закона «Об оккупации», принятого Тбилиси после признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии.

В ответ на претензии протестующих власти Грузии сообщили, что лайнер ходит под флагом Палау и на него ограничения не распространяются.

19 мая в международный аэропорт Тбилиси прибыл борт из России, который стал первым самолётом, приземлившимся на грузинской территории с момента возобновления воздушного сообщения между двумя странами. По этому случаю оппозиционная грузинская партия «Дроа» решила провести пикеты. В акции также приняли участие украинские беженцы, находящиеся в Грузии.