Кейптаун, 25 июля, 2023, 17:02 — ИА Регнум. Соединённые Штаты вместе со своими сателлитами делают всё для эскалации украинского конфликта, в частности наращивают передачу вооружений Киеву, включая кассетные боеприпасы. Об этом 25 июля заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Иван Шилов ИА Регнум

«США и их сателлиты делают всё для эскалации конфликта, наращивая Украине поставку вооружений, включая снаряды с обедненным ураном, дальнобойные крылатые ракеты «воздух-земля» и теперь кассетные боеприпасы, запрещенные во многих странах мира», — сказал он в интервью «Российской газете».

Патрушев подчеркнул, что Россия готова вести диалог по урегулированию на Украине, о чём говорила неоднократно, однако, по его мнению, в их необходимости нужно убеждать Запад, запретивший Киеву вести переговоры с Москвой.

Секретарь Совбеза назвал ситуацию с украинским конфликтом примером деструктивных действий коллективного Запада и добавил, что Россия ценит понимание причин начала СВО и взвешенную оценку связанных с ней событий со стороны своих партнёров по БРИКС.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июля президент США Джо Байден заявлял, что решение о поставках Вашингтоном Киеву кассетных снарядов было трудным, однако такие снаряды, по его утверждению, необходимы для успешного контрнаступления украинской армии. Он добавил, что обсуждал это решение с союзниками США.

Позднее помощник по нацбезопасности Джейк Салливан уточнил, что Украина дала США письменные гарантии, что кассетные боеприпасы в случае их предоставления не будут применяться по целям в России, а будут использоваться только на территории Украины.

Позднее МИД России предупредили, что на применение ВСУ кассетных боеприпасов будут предприняты соответствующие меры, а президент России Владимир Путин отметил, что использование кассетных боеприпасов ранее сама администрация США назвала преступлением, а потому так и надо к этому относиться. Он подчеркнул, что российская сторона оставляет за собой право зеркально ответить на применение снарядов Киевом.

После этого координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби подтвердил, что кассетные боеприпасы США доставлены на Украину и используются Киевом в ходе боевых действий. По его словам, ВСУ «эффективно» их применяют.

После этого украинские войска обстреляли кассетными снарядами российских журналистов в зоне СВО. В результате этого погиб журналист информационного агентства РИА Новости Ростислав Журавлёв.