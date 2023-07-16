Москва, 16 июля, 2023, 10:55 — ИА Регнум. Использование кассетных боеприпасов администрация США ранее сама назвала преступлением, к этому так и надо относиться. Об этом в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1» заявил президент России Владимир Путин, комментируя намерение Вашингтона передать Киеву такие снаряды.

Иван Шилов ИА Регнум

При этом глава государства отметил, что США делают это не от хорошей жизни, а потому что у них дефицит боеприпасов. Путин напомнил, что украинская армия тратит за сутки боевых действий до 5–6 тысяч снарядов 155-го калибра, а США производят 15 тысяч в месяц.

«У них не хватает, и в Европе уже не хватает. Но не нашли ничего лучшего, как предложить использование кассетных боеприпасов», ― пояснил российский лидер.

В то же время президент подчеркнул, что в России достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов, и, в случае их применения против Москвы, страна оставляет за собой право на зеркальный ответ.

«До сих пор мы этого не делали, не применяли, и у нас не было такой необходимости, несмотря на известную нехватку в определённый период времени и у нас тоже боеприпасов, но мы этого не делали. Но, конечно, если они будут применяться против нас, мы оставляем за собой право на зеркальные действия», ― указал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля командующий группировкой ВСУ «Таврия», бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что украинские войска уже получили от США кассетные боеприпасы. Он уверен, что они могут кардинально изменить ситуацию. Тарнавский добавил, что военное руководство определит участки, на которых можно будет использовать боеприпасы.

Президент США Джо Байден отметил, что решение передать Украине кассетные боеприпасы было трудным, но необходимым для ВСУ. Его помощник по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Киев дал США письменные гарантии, что кассетные боеприпасы в случае их предоставления не будут применяться по целям в России, а будут использоваться только на территории Украины.

При этом 16 июля военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские военные нанесли удар по Луганску, предположительно, с использованием дальнобойных кассетных боеприпасов. Ранее, 11 июля, ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области, применив кассетные боеприпасы.

Несмотря на это, Тарнавский заявил, что ВСУ ещё не применяли кассетные бомбы.

В МИД России предупредили, что на применение ВСУ кассетных боеприпасов будут предприняты соответствующие меры. Официальный представитель ведомства Мария Захарова напомнила, что о неприемлемости поставок Украине этих боеприпасов уже заявили многие страны.