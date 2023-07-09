Вашингтон, 10 июля, 2023, 00:06 — ИА Регнум. Власти США не ожидают, что их решение о поставках ВСУ кассетных боеприпасов способно спровоцировать разлад среди союзников по НАТО. Об этом журналистам 9 июля сказал помощник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

Ellen Wallop Asia Society Джейк Салливан

Политик заверил, что общественность «не станет свидетелем разлада, раздора и разъединения» после принятия Вашингтоном решения по поставкам кассетных снарядов.

По словам Салливана, Киев дал США письменные гарантии того, что эти боеприпасы не будут применяться по целям в России — ВСУ будут использовать эти снаряды лишь на территории Украины.

«Они также не будут применять их в населённых районах», — добавил помощник Байдена.

Как сообщало ИА Регнум, поставка кассетных бомб Киеву станет пиар-кошмаром для Джо Байдена. Такое мнение высказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

США просто лицемерят, поскольку дают Украине не лучшее, а старое вооружение с истекшим сроком годности. Риттер считает, что Пентагону должно быть стыдно, что он разрешил использовать его.

Украинской армии не помогут в контрнаступлении кассетные боеприпасы, заявил бывший генерал-лейтенант ВС США Марк Хертлинг. Кассетные боеприпасы неспособны обезвредить минные поля и неэффективны при зачистке траншей.