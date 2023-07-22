Мелитополь, 23 июля, 2023, 00:52 — ИА Регнум. Украинские боевики в зоне проведения специальной военной операции кассетными снарядами обстреляли российских журналистов, сообщили 22 июля в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Кассетные боеприпасы

«Подразделения ВСУ около 12:00 мск нанесли артиллерийский удар по группе журналистов, которые готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населённых пунктов Запорожской области», — отметили в ведомстве.

В ходе эвакуации от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса погиб журналист информационного агентства РИА Новости Ростислав Журавлёв. Также под удар попали журналисты «Известий», добавили в Минобороны.

По данным оборонного ведомства, ранения различной степени тяжести получили четыре репортёра. Их эвакуировали в полевые медучреждения. Угрозы жизни журналистов нет.

Как сообщало ИА Регнум, раненного в зоне спецоперации военкора «Известий» Романа Польшакова прооперировали. При обстреле также пострадал оператор «Известий» Дмитрий Шиков, но у него задеты только мягкие ткани. Ранение получил и фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский.

Комиссия Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ намерена обратиться в ОБСЕ после атаки ВСУ на российских журналистов. По словам председателя комиссии Алексея Пушкова, украинская сторона могла знать о передвижении военных корреспондентов.

В МИД России заявили, что атака на группу российских журналистов в Запорожской области, в результате которой погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлёв и получили ранения ещё несколько человек, была осуществлена не случайно. Виновные в произошедшем понесут наказание, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.