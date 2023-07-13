Москва, 13 июля, 2023, 21:21 — ИА Регнум. Россия даст сопоставимый ответ, если ВСУ применят кассетные боеприпасы в зоне проведения специальной военной операции. Об этом 13 июля заявила в беседе с изданием «Международная жизнь» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Россия осознает, какую угрозу несут кассетные боеприпасы для мирного населения, поэтому не использовала их в ходе специальной военной операции. Однако в случае применения ВСУ таких вооружений будет вынуждена дать сопоставимый ответ», — указала дипломат.

Представитель МИД напомнила, что недавно США объявили о поставках Киеву кассетных боеприпасов. Захарова подчеркнула, что о неприемлемости этого заявили многие страны, в том числе западные. Так, дипломат упомянула министра обороны Испании Маргариту Роблес, которая отметила, что определённое воооружение не может быть поставлено ни при каких обстоятельствах, и премьер-министра Италии Джорджу Мелони, выразившую надежду на применение принципов Конвенции по кассетным боеприпасам 2008 года. Захарова подчеркнула, что решение Вашингтона вызвало осуждение и в Соединённых Штатах.

«8 июля 19 американских конгрессменов распространили заявление, в котором подчеркнули, что приверженность Белого дома лидерству в области защиты прав человека должна включать отказ от передачи кассетных боеприпасов, несущих серьёзные риски для мирного населения», — приводит её слова сайт Министерства иностранных дел.

Захарова заявила, что решение Вашингтона продиктовано стремлением любой ценой нанести России максимальный стратегический урон.

«Американцев не волнует судьба мирных жителей, которые будут гибнуть в результате их преступных поставок. Они готовы в прямом смысле слова «воевать до последнего украинца», — резюмировала Захарова.

Решение передать Украине кассетные боеприпасы было трудным, но необходимым для ВСУ, заявил ранее президент США Джо Байден. Его помощник по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Киев дал США письменные гарантии, что кассетные боеприпасы в случае их предоставления не будут применяться по целям в России, а будут использоваться только на территории Украины. Салливан заверил, что общественность «не станет свидетелем разлада, раздора и разъединения» после принятия Вашингтоном решения по поставкам кассетных снарядов.

В МИД России, комментируя это, подчеркнули, что подобные поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса на Украине. Экс-разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что США передают Киеву кассетные боеприпасы, потому что других не осталось. Он добавил, что США не используют старые артиллерийские снаряды, они лежат на складах, поэтому поставка ВСУ кассетных боеприпасов ослабит украинцев, а не усилит. Он также назвал эти поставки пиар-кошмаром для Байдена.

Позднее, 11 июля, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что до сих пор российская армия не применяла в зоне спецоперации кассетные боеприпасы, понимая, насколько они опасны, но может возникнуть такая необходимость, если Пентагон передаст бомбы Киеву. Глава Минобороны отметил, что американские поставки повлияют на затягивание конфликта, и подчеркнул, что российские кассетные боеприпасы гораздо эффективнее, чем американские. Кроме того, Шойгу напомнил, что Россия не присоединялась к конвенции по запрещению применения кассетных боеприпасов, как и Украина, и США.

В тот же день стало известно об обстреле украинскими боевиками населённого пункта Токмак в Запорожской области кассетными бомбами. В экстренных службах сообщили о попаданиях в районе птицефабрики и на выезде из города.