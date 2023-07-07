Вашингтон, 7 июля, 2023, 23:59 — ИА Регнум. Решение передать Украине кассетные боеприпасы было трудным, но такие снаряды необходимы для успешного контрнаступления ВСУ, заявил в интервью телеканалу CNN президент США Джо Байден.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Это было очень трудное решение с моей стороны. И, кстати, я обсуждал это с нашими союзниками, я обсуждал это с нашими друзьями в Конгрессе», — сказал Байден.

По его словам, у украинцев заканчиваются боеприпасы.

Как сообщало ИА Регнум, заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил, что беспокойство последствиями использования кассетных боеприпасов на Украине не играет такой роли, как возможная победа России в конфликте. Он отметил, что Украина получит современные кассетные боеприпасы с низким коэффициентом несрабатывания.

По словам официального представителя Пентагона Патрика Райдера, США обязали Киев протоколировать все случаи применения полученных ВСУ кассетных снарядов, получив гарантии, военные не будут их применять в районах с мирным населением.

Запрещённые в более чем 120 странах мира кассетные боеприпасы имеют слишком высокий процент отказов, поражая территорию на годы и даже десятилетия. Киеву поэтому нужно осознать все риски применения таких боеприпасов, заявил вице-маршал ВВС Великобритании, военный эксперт Шон Белл.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что ответ России на передачу США кассетных боеприпасов Киеву будет жёстким.