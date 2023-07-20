Вашингтон, 20 июля, 2023, 21:35 — ИА Регнум. Кассетные боеприпасы США доставлены на Украину и уже находятся на поле боя, сообщил 20 июля на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, Киев применяет кассетные снаряды «эффективно и приемлемым образом».

Как передавало ИА Регнум, 20 июля газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников сообщила, что ВСУ начали применять поставленные из США кассетные боеприпасы, они используются для разрушения российских оборонительных позиций. Также авторы статьи отметили, что ВСУ могут использовать кассетные боеприпасы и в ходе попыток вернуть себе контроль над Артёмовском.

Власти США, ранее осуждавшие применение кассетных боеприпасов другими странами, в июле 2023 года приняли решение передать их Украине. Это решение было «трудным», но такие боеприпасы нужны ВСУ для проведения контрнаступления, заявил президент США Джо Байден.

Передача Украине кассетных боеприпасов вызвала резкую критику в адрес Вашингтона, в том числе на Западе. В частности, американский предприниматель Илон Маск напомнил, что власти США ранее выступали против применения таких снарядов, и обвинил их в лицемерии.

Президент России Владимир Путин в свою очередь отметил, что в Вашингтоне были правы, когда ранее называли использование кассетных боеприпасов преступлением. В случае необходимости Россия использует зеркальные ответные меры, добавил глава государства.