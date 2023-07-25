Москва, 25 июля, 2023, 12:49 — ИА Регнум. В администрации президента России отказались от комментариев по поводу смены концепции в вопросе повышения призывного возраста без переходного периода. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 25 июля заявил журналистам, что объяснения по этой теме стоит запросить у компетентных ведомств.

Артем Геодакян/ТАСС

«Не могу вам точно сказать, здесь я не буду давать комментарии, потому что должно компетентное ведомство давать», ― указал официальный представитель Кремля.

Он напомнил, что профильные ведомства уже дали разъяснения по этому вопросу.

«Все объяснения дали профильные ведомства. Исходной точкой является аргументированная экспертная точка зрения Миноброны, и мы на нее ориентируемся», — заявил он на брифинге.

Госдума на заседании 25 июля рассмотрит во втором и предполагается, что и в третьем чтениях законопроект о повышении призывного возраста. Документ претерпел изменения. По новой версии, призывать на военную службу будут в возрасте с 18 до 30 лет с 1 января 2024 года ― без переходных периодов.

Как сообщало ИА Регнум, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что продолжительность срочной службы в России, как и прежде, составит один год. Он уточнил, что необходимости в увеличении срока военной службы до двух лет нет.

Картаполов также добавил, что новые нормы о призывном возрасте не коснутся осеннего призыва 2023 года.

Глава комитета пояснил, что введение призывного возраста с 18 до 30 лет связано с демографической ситуацией и нацелено на обеспечение стабильного числа призывников.

Полковник в отставке Виктор Литовкин заметил, что повышение верхней границы призывного возраста даёт человеку возможность закончить техникум или институт, не прерывать учёбы и прийти в армию уже подготовленным. Таким образом, на службе он сможет выполнять работу по полученной специальности или близко к ней.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин согласился с предложением министра обороны Сергея Шойгу о поэтапном увеличении возраста призыва граждан и введении в армии других структурных изменений.

15 июня в ходе пленарного заседания Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении до 30 лет верхней границы призывного возраста. В законопроекте предусмотрен переходный период до 2026 года.