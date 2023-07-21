Москва, 21 июля, 2023, 10:16 — ИА Регнум. Новые нормы о призывном возрасте не коснутся осеннего призыва 2023 года. Об этом 21 июля заявил журналистам глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Алексей Куденко/РИА Новости

Он рассказал, что во втором чтении в законопроект о повышении призывного возраста срочной службы внесена поправка. Она подразумевает, что верхний предел призывного возраста поднимается с 27 до 30 лет, а нижний предел решено оставить 18 лет.

По словам депутата, очень много молодых людей хотят служить именно с 18 лет и такая возможность им предоставляется.

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В первом чтении законопроект предусматривал повышение нижней границы призывного возраста с действующих сегодня 18 лет до 21 года.

Как сообщало ИА Регнум, Госдума одобрила поправку о повышении на пять лет предельного возраста пребывания в запасе. Новый предельный возраст пребывания в запасе солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов, относящихся к первому разряду, растёт с 35 до 40 лет, для второго разряда — с 45 до 50 лет, для третьего разряда — с 50 до 55 лет. Кроме того, повышается предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве. Для старших офицеров он составит 65 лет, для младших офицеров — 60 лет, а для имеющих иные звания — 55 лет.

Минобороны 15 июля сообщило, что в России закончился весенний призыв на срочную военную службу, в Вооружённые силы и другие воинские формирования призвали 147 тыс. человек. Для перевозок призывников задействовали 14 авиарейсов армейской авиации, девять воинских эшелонов, 153 рейса гражданской авиации, свыше двух тысяч вагонов в составе пассажирских поездов и автотранспорт воинских частей.