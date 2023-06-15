Москва, 15 июня, 2023, 04:19 — ИА Регнум. Законопроект о повышении призывного возраста с 18 лет до 21 года приняла в первом чтении Государственная дума. Об этом 14 июня сообщается на сайте Госдумы.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

В ходе пленарного заседания был одобрен законопроект о резком повышении до 30 лет верхней границы призывного возраста, при этом нижний предел будет подниматься от 18 лет до 21 года поэтапно.

В законопроекте предусмотрен переходный период до 2026 года. Предполагается, что в 2024 году призывной возраст будет повышен до 19 лет, в 2025 году призыву будут подлежать мужчины с 20 лет, а в 2026 году призываться будут мужчины с 21 года. Верхний предельный возраст на уровне 30 лет установят уже с весеннего призыва 2024 года.

Ранее ИА Регнум сообщало, что комитет Госдумы по обороне рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста. В заключении комитета указано, что правительство и правовое управление Госдумы ранее высказали замечания к проекту, но они не влияют на его концепцию.

Президент России Владимир Путин в декабре 2022 года согласился с предложением министра обороны Сергея Шойгу о поэтапном увеличении возраста призыва граждан и введении в армии других структурных изменений.