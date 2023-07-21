Москва, 21 июля, 2023, 12:20 — ИА Регнум. Продолжительность срочной службы в России будет по-прежнему составлять один год, потому что никакой необходимости в том, чтобы срочники служили два года, нет, заявил журналистам 21 июля глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

«Не надо два года служить. В этом нет никакой необходимости. Сегодня современный молодой человек в состоянии освоить все воинские специальности максимум за полгода», — сказал депутат.

Он напомнил, что боевая подготовка имеет полугодовой цикл и призывники при сроке службы в 12 месяцев в первые полгода получают специальность, а во вторые — совершенствуют навыки.

Как сообщалось ранее, Картаполов также заявил, что проект о поэтапном повышении призывного возраста предусматривает установление границ с 18 до 30 лет. Новые нормы не коснутся осеннего призыва 2023 года, они вступят в силу в 2024-м, добавил депутат.

Повышение в России предельного возраста пребывания в запасе, также предусмотренное данным законопроектом, — нормальная и естественная ситуация, так как система вооружённых сил должна качественно трансформироваться, отметил ранее в беседе с корреспондентом ИА Регнум член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев.