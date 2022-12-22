Москва, 22 декабря, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин согласился с предложениями министра обороны Сергея Шойгу о поэтапном увеличении призывного возраста и введением других структурных изменений в российских Вооружённых силах. Об этом глава государства заявил в ходе расширенной коллегии оборонного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия РФ

Шойгу в своём выступлении предложил меры по укреплению безопасности России в условиях расширения НАТО и стремления альянса нарастить военный потенциал у российских границ. Ответом Москвы, отметил он, будет создание соответствующей группировки войск на северо-западе страны.

«При комплектовании Вооружённых сил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный — повысить до 30 лет. Обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту с первого дня прихода на службу», — приводит слова Шойгу пресс-служба Кремля.

Кроме того, предложено создать Московский и Ленинградский военные округа и довести численность армии до 1,5 млн военнослужащих. Предполагается, что служить в войсках по контракту будут 695 тыс. человек.

Министр обороны отметил, что ремонтно-восстановительные органы в войсках были почти полностью уничтожены в результате перехода на аутсорсинг в 2008–2012 годах, воссоздание их необходимо продолжить.

Также Шойгу предложил увеличить количество воинских должностей в военкоматах и завершить их цифровизацию.

В военных комиссариатах ввести федеральную государственную гражданскую службу с увеличением в них количества воинских должностей. Завершить цифровую трансформацию военкоматов.

«Я согласен с вашими предложениями по поводу дальнейших структурных изменений Вооружённых сил», — заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что совершенствование армии и военной составляющей будет проходить «спокойно, ритмично, без всякой суеты, последовательно».

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