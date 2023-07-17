Москва, 17 июля, 2023, 18:07 — ИА Регнум. Для России прекращение зерновой сделки обернётся самыми позитивными последствиями, считает глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв. Об этом он заявил 17 июля корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

Во-первых, как пояснил парламентарий, вырастут издержки по перемещению украинского зерна, а значит, с точки зрения востребованности и цены нашего зерна, российские перспективы очень хорошие. Во-вторых, для России было очень важно поставлять зерно в те страны, которые в этом нуждались. В первую очередь это касается государств Африканского континента. Иными словами, Москва исходила из гуманитарных соображений и надеялась, что НАТО принудит Украину соблюдать определённые правила, разблокирует SWIFT для «Россельхозбанка», восстановит возможность поставки через одесский аммиакопровод и прочее.

«Но продление сделки под обещания показало бесперспективность такого подхода», — констатировал Гутенёв.

По его словам, Россия могла бы снова рассмотреть возможность возобновления сделки только спустя два-три месяца после того, как условия Москвы будут выполнены и всё будет функционировать так, как это нужно РФ.

Кроме того, Гутенёв отметил, что для российской армии чрезвычайно важно перекрыть один из каналов поставки вооружений на Украину, дабы Киев не мог использовать плавсредства (которые находились под определённой защитой) для размещения там оружия.

«Я думаю, что это позволит нашим вооружённым силам более эффективно выполнять свои задачи — более эффективно обеспечивать безопасность России», — сказал парламентарий.

Что касается отношений с Турцией, то, по его мнению, теперь они будут лучше, чем были до сих пор. Во-первых, как пояснил Гутенёв, Россия на протяжении последних лет сделала для Турции очень много. Москва с большим пониманием относилась к тем обстоятельствам, которые довлели над Анкарой.

«Мы не предпринимали жёстких шагов, когда Турция нарушала определённые договорённости. И я думаю, что она с пониманием отнесётся к тому, что терпение РФ закончилось», — сказал Гутенёв.

Более того, как полагает депутат, это сформирует правильную позицию Турции. Она сможет получать для загрузки своих собственных мощностей российское зерно и будет понимать, что есть красные линии, которые не следует переступать, в том числе и ей. В частности, это касается разговоров о производстве «Байрактаров» на территории Украины, поставок Киеву вооружений и боеприпасов. Всё это, по словам Гутенёва, плохо увязывается с тем, что Россия кредитует строительство АЭС в Турции и реализует ряд других проектов.

«Это должно предполагать неучастие Турции в качестве одной из сторон конфликта, которая, поставляя вооружения, подспудно занимает ту или другую сторону», — пояснил парламентарий.

В противном случае, как пояснил Гутенёв, Россия чуть раньше или чуть позже будет пересматривать своё отношение к Турции.

«И я не уверен, что этот пересмотр произойдёт в благоприятный для Анкары период. Очень часто наши партнёры и друзья пользуются сложностями, которые создают для РФ санкции, и получают таким образом необоснованные преференции. Также и нам нужно использовать те ситуативные выгоды, чтобы продвигать свои интересы», — подытожил парламентарий.

В свою очередь президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский считает, что прекращение действия зерновой сделки будет для России позитивным, потому что прекратится или по крайней мере нивелируется ущерб, который она получает.

«В первую очередь это дисконт по нашим поставкам. Он колеблется в районе 10-20 долларов с каждой тонны. А исторически доходил до 70 долларов. Это не такие маленькие деньги! Для России отмена сделки — это только плюс, безо всяких минусов. Я не думаю, что есть много шансов на то, что эта сделка снова заработает. Поскольку условия, которые Россия изначально выставляла, не будут выполнены», — подчеркнул Злочевский.

Аналогичной точки зрения придерживается исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.

«Для масложировой отрасли это однозначно позитивная новость. Потому что если сделка будет прекращена, то мы надеемся, что сократится предложение украинского подсолнечного масла по демпинговым ценам. И цены на внешнем рынке вернутся к справедливому уровню», — сказал он.

По его словам, за время действия сделки российские производители масложировой продукции недополучили серьёзную выручку.

Мальцев считает, что теоретически есть вероятность, что сделка снова заработает, если окажутся выполнены российские условия. Но вероятность того, что это случится, не слишком велика.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, зерновая сделка прекратила своё действие 17 июля, так как часть, касающаяся РФ в этой черноморской договорённости, не выполнена до сих пор. По его словам, российская сторона незамедлительно вернётся к сделке, как только будут выполнены российские условия.

Организация Объединённых Наций уже получила извещение Москвы о приостановке сделки между Россией, Украиной, Турцией и ООН о вывозе зерна из украинских портов через Чёрное море, которая действовала с 22 июля 2022 года.