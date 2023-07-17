Москва, 17 июля, 2023, 13:07 — ИА Регнум. Организация Объединённых Наций получила извещение Москвы о приостановке зерновой сделки, сообщил 17 июля РИА Новости источник в организации в Стамбуле.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Могу подтвердить, что ООН в Стамбуле получила извещение российской стороны о прекращении действия сделки», — сказал собеседник агентства.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что зерновая сделка прекратила своё действие 17 июля.

При этом он подчеркнул, что российская сторона незамедлительно вернётся к реализации договорённости, как только будет выполнена касающаяся России часть.

Президент России Владимир Путин 13 июля допустил приостановку участия России в сделке из-за невыполнения её участниками условий Москвы. По его словам, Россия вернётся к сделке сразу, как только данные ей обещания будут исполнены.