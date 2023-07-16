Севастополь, 16 июля, 2023, 09:39 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) утром 16 июля пытались атаковать территорию Крыма с помощью дронов. Эти попытки пресечены российскими военными. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку семью беспилотными летательными аппаратами и двумя безэкипажными катерами полупогруженного типа по объектам на территории полуострова Крым в районе города Севастополь», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В министерстве уточнили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника над акваторией Черного моря на большом удалении от береговой линии.

«Ещё пять БПЛА подавлено средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув целей, потерпели крушение», ― заявили в Минобороны.

Два безэкипажных катера ВСУ российские военные обнаружили в северной части Чёрного моря. Их уничтожили огнём из штатного вооружения катеров охраны водного района.

В результате отражённой атаки никто не пострадал, разрушений нет.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 16 июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что силы противовоздушной обороны и флот в Севастополе отразили атаку украинских беспилотников в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы.

Крым и Севастополь часто подвергаются атаке украинских беспилотных аппаратов. Так, 9 июля силы ПВО сбили в районе Керчи крылатую ракету.

За вторую половину июня на Крым совершили как минимум три атаки. 15 июня девять беспилотных летательных аппаратов сбили и заглушили в небе над Крымом силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы.

Один беспилотник успел сдетонировать в Красногвардейском районе, в селе Докучаево. В результате взрыва в ряде жилых домов повреждено остекление. Жертв и пострадавших нет.

В ночь на 19 июня система ПВО штатно отработала по двум беспилотникам в Крыму. Ещё один беспилотник ВСУ на полуострове подавили и посадили 20 июля.