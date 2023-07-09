Симферополь, 9 июля, 2023, 16:39 — ИА Регнум. Силы ПВО сбили в районе Керчи крылатую ракету, сообщил 9 июля глава Крыма Сергей Аксёнов.

Министерство обороны РФ

«В районе Керчи силами ПВО сбита крылатая ракета. Повреждений и пострадавших нет», — написал он в своём Telegram-канале.

Глава региона попросил всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Как сообщало ИА Регнум, Крым и Севастополь часто подвергаются атаке украинских беспилотных аппаратов. В частности, почти десять беспилотников атаковали Крым в ночь на 4 июня. По данным Аксёнова, силы ПВО сбили пять вражеских БПЛА, ещё четыре беспилотника заглушили или посадили средствами радиоэлектронной борьбы. Ещё один дрон обнаружили на территории частного домовладения. Перед его разминированием 50 человек эвакуировали в пункт временного размещения.

Отметим, что система ПВО 9 июля сработала в Ростовской области в районе города Донецка. Небольшие осколки разлетелись на территории города после отработки ПВО.

Кроме того, 9 июля в Мелитопольском районе Запорожской области прозвучало три взрыва, предварительно, это связано с работой ПВО.