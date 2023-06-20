Симферополь, 20 июня, 2023, 10:14 — ИА Регнум. В Крыму подавили и посадили вражеский беспилотник. Об этом 20 июня сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что ночью средствами радиоэлектронной борьбы около северного Крыма был подавлен и посажен вражеский беспилотный летательный аппарат.

Аксёнов уточнил, что разрушений и пострадавших нет. Он попросил всех соблюдать спокойствие, а также доверять лишь проверенным источникам информации.

Как передавало ИА Регнум, Крым, как и другие граничащие с Украиной регионы России, регулярно попадает под атаки беспилотников ВСУ. Так, система противовоздушной обороны в ночь на 19 июня штатно отработала по двум беспилотникам в Крыму. На севере Крыма ночью штатно отработала система противовоздушной обороны по двум дронам, которые летели на малой высоте.

15 июня девять беспилотных летательных аппаратов сбиты и заглушены в небе над Крымом.

6 июня российские средства радиоэлектронной борьбы заглушили и посадили в восточной части Крыма беспилотник ВСУ.

Российские военные в ходе спецоперации нанесли удар по объектам, на которых производят беспилотники для ВСУ.