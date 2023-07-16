Севастополь, 16 июля, 2023, 04:52 — ИА Регнум. Атаку украинских беспилотников отражают силы противовоздушной обороны и флот в Севастополе. Об этом 16 июля сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Как уточнил глава Севастополя, вражеские беспилотники атаковали Севастополь в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы. Развожаев подчеркнул, что все службы города находятся в готовности.

Губернатор Севастополя призвал жителей города сохранять спокойствие.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как уточнил глава Крыма Сергей Аксёнов, силы ПВО сбили в районе Керчи крылатую ракету. Глава региона попросил всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Крым и Севастополь часто подвергаются атаке украинских беспилотных аппаратов. В частности, почти десять беспилотников атаковали Крым в ночь на 4 июня. Из них силы ПВО сбили пять вражеских БПЛА, ещё четыре беспилотника заглушили или посадили средствами радиоэлектронной борьбы. Один дрон обнаружили на территории частного домовладения и разминировали, предварительно эвакуировав жителей.