Симферополь, 19 июня, 2023, 08:40 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны в ночь на 19 июня штатно отработала по двум беспилотникам в Крыму. Об этом 19 июня сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

По его словам, на севере Крыма ночью штатно отработала система противовоздушной обороны по двум дронам, которые летели на малой высоте.

Глава региона попросил жителей соблюдать спокойствие, доверять лишь проверенным источникам информации.

Как передавало ИА Регнум, Крым, как и другие граничащие с Украиной регионы России, регулярно попадает под атаки беспилотников ВСУ.

15 июня девять беспилотных летательных аппаратов сбиты и заглушены в небе над Крымом. Из них шесть были сбиты силами противовоздушной обороны, три заглушены и посажены средствами радиоэлектронной борьбы.

6 июня российские средства радиоэлектронной борьбы заглушили и посадили в восточной части Крыма вражеский беспилотник.

4 июня Аксёнов сообщил, что за ночь силами противовоздушной обороны было сбито пять вражеских БПЛА, ещё четыре ― заглушены и посажены средствами радиоэлектронной борьбы.