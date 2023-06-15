Симферополь, 15 июня, 2023, 06:54 — ИА Регнум. Девять беспилотных летательных аппаратов сбиты и заглушены в небе над Крымом. Об этом 15 июня сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Как уточнил глава Крыма, за ночь и утро в небе над Республикой зафиксировано девять беспилотников. Из них шесть были сбиты силами противовоздушной обороны, три заглушены и посажены средствами радиоэлектронной борьбы.

Один беспилотник успел сдетонировать в Красногвардейском районе, в селе Докучаево. В результате взрыва в ряде жилых домов было повреждено остекление. Жертв и пострадавших нет, все службы выехали на место ЧП.

Аксёнов призвал жителей Крыма соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Ранее ИА Регнум сообщало, что российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) заглушили и посадили в восточной части Крыма вражеский беспилотник.

Крым и Севастополь часто подвергаются атаке украинских беспилотных аппаратов. В частности, почти десять беспилотников атаковали Крым в ночь на 4 июня. По данным Аксёнова, силы ПВО сбили пять вражеских БПЛА, ещё четыре беспилотника заглушили или посадили средствами радиоэлектронной борьбы. Ещё один дрон обнаружили на территории частного домовладения. Перед его разминированием 50 человек эвакуировали в пункт временного размещения.