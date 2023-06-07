Москва, 7 июня, 2023, 17:35 — ИА Регнум. Украинские диверсанты подорвали в Харьковской области аммиакопровод Тольятти — Одесса. Об этом 7 июня сообщает Министерство обороны РФ.

Кадр из видео Ядовитое облако от взрыва

Подрыв произошёл 5 июня около 21:00 мск в районе населённого пункта Масютовка Харьковской области.

Отмечается, что в результате этого теракта есть пострадавшие среди мирного населения. Им оказана медицинская помощь. Среди российских военнослужащих никто не пострадал.

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В Минобороны добавили, что сейчас через повреждённые участки трубопровода идёт стравливание остатков аммиака с украинской территории.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июня глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил о разгерметизации аммиакопровода в Купянском районе. Российские военнослужащие сообщили, что трубопровод повредили бойцы ВСУ, при этом несколько из них отравились аммиаком. Один из пострадавших скончался.