Москва, 13 июля, 2023, 19:36 — ИА Регнум. На сегодняшний день ни одного пункта в рамках зерновой сделки, связанного с российскими интересами, не выполнено. Об этом 13 июля в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале «Россия 24» заявил президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА Регнум

«Ничего, хочу это подчеркнуть, вообще ничего не было сделано. Ни одного пункта, связанного с тем, что есть интересы Российской Федерации, не исполнено», ― подчеркнул российский лидер.

Он отметил, что это игра в одни ворота, и напомнил, что среди условий, гарантирующих безопасность вывоза украинского зерна со стороны России, были пункты, по которым следует учитывать и интересы российской стороны. В частности, речь идёт о логистике, страховании, движении денег, связанных с оплатой российской продукции, а также ряд других моментов.

Президент при этом указал, что многие европейские страны, в которые в результате ушла значительная часть украинского зерна, стали отказываться от украинских зерновых.

«Они начали дискриминировать украинское зерно, не мы», ― сказал Путин.

Он добавил, что Россия может приостановить участие в зерновой сделке и вернуться к ней, когда российские условия выполнят.

«Мы продлим. Ровно в тот момент, когда будут выполнены данные нам обещания», — заявил Путин.

А пока остаётся несколько дней до окончания срока действия черноморской инициативы, Россия пока подумает над этим вопросом, заключил российский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, 3 июля газета Financial Times написала, что ЕС рассматривает возможность разрешить Россельхозбанку создать дочернюю компанию, которую подключат к международной системе SWIFT. Предполагается, что это позволит проводить расчёты в рамках зерновой сделки.

Позднее экономист, преподаватель РАНХиГС при президенте России Владислав Гинько заявил, что такая возможность не гарантирует соблюдения условий соглашения и выполнения истинных задач зерновой сделки. По его словам, ввиду этого Москва может отказаться от такой идеи.

Черноморскую инициативу представители России, Турции, Украины и ООН подписали в Стамбуле 22 июля 2022 года. После этого зерновую сделку продлевали трижды: в ноябре 2022 года, а также в марте и мае 2023 года.

Срок действия зерновой сделки, целью которой является оказание помощи нуждающимся странам Азии, Африки и Латинской Америки, истекает 17 июля. В российском МИД заявили об отсутствии оснований для её продления.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в плане зерновой сделки пока ничего не поменялось. По его словам, пока в графике нет телефонного разговора президентов Турции и России по вопросу продления зерновой сделки, но лидеры при необходимости могут очень быстро его согласовать.

В свою очередь турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на продление зерновой сделки хотя бы на три месяца. При этом он подчеркнул, что Анкара будет стремиться к продлению зернового коридора на два года.

13 июля знакомый с ходом переговоров источник заявил, что Организация Объединённых Наций намерена продлить зерновую сделку не менее чем на два месяца.