Стамбул, Турция, 15 июля, 2023, 10:03 — ИА Регнум. Черноморскую зерновую инициативу могут продлить на новый срок, но при определённом условии. Об этом 15 июля в беседе с ТАСС заявил дипломатический источник в Турции.

Иван Шилов ИА Регнум

«Пролонгация возможна, но, учитывая заявления российских властей о невыполнении в течение года касающихся её части стамбульских договорённостей, произойти это может в случае, если предложения [генсека ООН Антониу] Гутерриша признают приемлемыми», ― пояснил собеседник.

Источник добавил, что, учитывая позицию, которую российская сторона занимает в этом вопросе, другие варианты маловероятны. Он отметил, что Анкара проводит активную работу, направленную на продление срока действия зерновой сделки. По его мнению, теперь следует ожидать переговоров президентов Турции и России Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Собеседник считает, по итогам этой встречи ситуация полностью прояснится.

Как сообщало ИА Регнум, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил президенту России письмо с предложениями по продлению зерновой сделки. Представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик отметил, что генсек готов взаимодействовать с Россией по своим предложениям и остаётся в контакте с соответствующими сторонами. В частности, в письме Гутерриш коснулся темы расчётов через «Россельхозбанк».

При этом президент России сообщил 13 июля, что не видел письма генсека ООН по черноморской инициативе. Он отметил, что российская сторона находится в контакте с сотрудниками ООН.

Черноморскую инициативу представители России, Турции, Украины и ООН подписали в Стамбуле 22 июля 2022 года. После этого сделку продлевали трижды: в ноябре 2022 года, а также в марте и мае 2023 года.

Срок действия зерновой сделки, целью которой является оказание помощи нуждающимся странам Азии, Африки и Латинской Америки, истекает 17 июля. В российском МИД заявили об отсутствии оснований для её продления.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на продление зерновой сделки хотя бы на три месяца. При этом он подчеркнул, что Анкара будет стремиться к продлению зернового коридора на два года.

13 июля знакомый с ходом переговоров источник заявил, что Организация Объединённых Наций намерена продлить зерновую сделку не менее чем на два месяца.