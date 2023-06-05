Харьков, Украина, 6 июня, 2023, 00:06 — ИА Регнум. Трубопровод с аммиаком повреждён в Купянском районе Харьковской области на Украине. В результате произошла его разгерметизация, сообщил 5 июня в Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Иван Шилов ИА REGNUM Трубопровод

По его словам, развёрнут штаб по ликвидации последствий произошедшего.

«По предварительным сообщениям работающих на месте специалистов, угрозы распространения опасных веществ в Купянском районе нет», — добавил Синегубов.

Глава военной администрации отметил, что специалисты также продолжают брать пробы в других населённых пунктах Харьковской области.

Как передавало ИА Регнум, 10 августа 2022 года ВСУ нанесли серию прицельных ударов по пивзаводу в Донецке. Произошла утечка аммиака. В момент утечки концентрация превысила норму в воздухе в 400 раз. Аммиак попал в большой ставок ботанического сада. В результате вымерла вся экосистема ставка, в том числе рыбы и водоплавающие.