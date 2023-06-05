В Харьковской области получил повреждения трубопровод с аммиаком
В результате обстрела разгерметизировался трубопровод с аммиаком в Харьковской области
Харьков, Украина, 6 июня, 2023, 00:06 — ИА Регнум. Трубопровод с аммиаком повреждён в Купянском районе Харьковской области на Украине. В результате произошла его разгерметизация, сообщил 5 июня в Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
По его словам, развёрнут штаб по ликвидации последствий произошедшего.
«По предварительным сообщениям работающих на месте специалистов, угрозы распространения опасных веществ в Купянском районе нет», — добавил Синегубов.
Глава военной администрации отметил, что специалисты также продолжают брать пробы в других населённых пунктах Харьковской области.
Как передавало ИА Регнум, 10 августа 2022 года ВСУ нанесли серию прицельных ударов по пивзаводу в Донецке. Произошла утечка аммиака. В момент утечки концентрация превысила норму в воздухе в 400 раз. Аммиак попал в большой ставок ботанического сада. В результате вымерла вся экосистема ставка, в том числе рыбы и водоплавающие.