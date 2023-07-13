Анкара, 13 июля, 2023, 23:01 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным состояться до завершения зерновой сделки, которая рассчитана до 17 июля. Об этом в интервью телеканалу Habertürk сообщил представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Господин Путин понимает чувствительность господина президента (Тайипа Эрдогана) по этой теме. С нашей стороны также есть чувствительность по той теме, чтобы продукция доходила до нуждающихся стран», — сказал Челик.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент Турции заявил, что ожидает от предстоящих переговоров с Владимиром Путиным его реакции по зерновой сделки. Турецкий лидер подчеркнул, что одной из тем переговоров станет возможность продления черноморской инициативы.

После переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что зерновая сделка будет продлена хотя бы на три месяца. По его словам, Анкара тем не менее будет стремиться к продлению зернового коридора на два года.