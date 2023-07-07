Стамбул, Турция, 8 июля, 2023, 01:40 — ИА Регнум. После переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 8 июля выразил надежду на продление зерновой сделки. Об этом он заявил на пресс-конференции в Стамбуле.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

«Мы рассчитываем, что соглашение о зерновом коридоре после 17 июля будет продлено хотя бы на три месяца. <…> Мы будем стремиться к продлению зернового коридора на два года», — заявил Эрдоган.

Встреча лидеров длилась более 2,5 часа в Стамбуле. По итогу переговоров Эрдоган также сказал журналистам, что Украина заслуживает стать членом НАТО.

Ранее ИА Регнум сообщало, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ, политолог Евгения Войко считает, что Украине также интересна зерновая сделка, поскольку это чуть ли не единственный способ её дохода от экспорта. Идея Киева заключается в том, чтобы убедить президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в нужности этой сделки, а он в свою очередь может повлиять на Россию и убедить её в гарантиях безопасности продления сделки, добавила эксперт.

В МИД РФ заявили об отсутствии оснований для продления зерновой сделки, целью которой является оказание помощи нуждающимся странам Азии, Африки и Латинской Америки. Соглашение превратилось в сугубо коммерческий вывоз украинского продовольствия в «сытые» страны, пояснили в ведомстве.

В Кремле видят не так много надежд на исполнение договоренностей по зерновой сделке до конца срока её действия.

Подписанную 22 июля 2022 года в Стамбуле зерновую сделку продлевали трижды: в первый раз на 120 дней — 17 ноября 2022 года, второй раз на 60 дней — 18 марта 2023 года, и третий раз на 60 дней — 17 мая 2023 года.