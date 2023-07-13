Вашингтон, 13 июля, 2023, 15:57 — ИА Регнум. Чтобы турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган согласился на вхождение Швеции в НАТО, глава США Джо Байден пообещал ему $11-13 млрд от МВФ, заявил 13 июля на своём сайте американский публицист Сеймур Херш.

(сс) US Department of State

По словам Херша, ему по секрету сообщили, почему Эрдоган вдруг согласился одобрить членство Швеции в НАТО. Причина в том, что Байден пообещал ему, что Международный валютный фонд предоставит Турции необходимую ей кредитную линию в размере $11-13 миллиардов.

«Байден должен был одержать победу, а Турция испытывает острый финансовый стресс», — процитировал Херш чиновника, осведомлённого об этой сделке.

Он напомнил, что Турция потеряла из-за землетрясений 100 тысяч человек, и деньги ей необходимы, например, чтобы восстановить четыре миллиона зданий. Херш в этой связи упомянул о звонке Байдена Эрдогану 9 июля.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июля в канцелярии Эрдогана заявили, что он договорился с Байденом о личной встрече на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

7 июля пресс-конференции в Стамбуле Эрдоган заявил, что Швеция продолжает поддерживать терроризм, поэтому её вступление в НАТО Анкара по-прежнему не одобряет.

9 июля на переговорах с Байденом он сказал, что Швеция сделала ряд шагов в нужную сторону, но в этой стране курды проводят антитурецкие акции, что нивелирует старания Стокгольма.

10 июля Эрдоган перед вылетом в Вильнюс заявил, что только когда Турцию примут в ЕС, она одобрит вхождение Швеции в НАТО.

11 июля Эрдоган после встречи в Вильнюсе с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном согласился передать протокол о приёме страны в НАТО на ратификацию в парламент и обеспечить его ратификацию.

После этого в газете Aydınlık зампредседателя турецкой партии «Родина» Утку Рейхан назвал позорным этот разворот Эрдогана в сторону НАТО. По его словам, лидер страны поддался на шантаж Запада.