Херш: Байден «подкупил» Эрдогана ради вхождения Швеции в НАТО
Байден пообещал Эрдогану помощь МВФ в обмен на приём Швеции в НАТО, заявил Херш
Вашингтон, 13 июля, 2023, 15:57 — ИА Регнум. Чтобы турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган согласился на вхождение Швеции в НАТО, глава США Джо Байден пообещал ему $11-13 млрд от МВФ, заявил 13 июля на своём сайте американский публицист Сеймур Херш.
По словам Херша, ему по секрету сообщили, почему Эрдоган вдруг согласился одобрить членство Швеции в НАТО. Причина в том, что Байден пообещал ему, что Международный валютный фонд предоставит Турции необходимую ей кредитную линию в размере $11-13 миллиардов.
«Байден должен был одержать победу, а Турция испытывает острый финансовый стресс», — процитировал Херш чиновника, осведомлённого об этой сделке.
Он напомнил, что Турция потеряла из-за землетрясений 100 тысяч человек, и деньги ей необходимы, например, чтобы восстановить четыре миллиона зданий. Херш в этой связи упомянул о звонке Байдена Эрдогану 9 июля.
Как сообщало ИА Регнум, 9 июля в канцелярии Эрдогана заявили, что он договорился с Байденом о личной встрече на полях саммита НАТО в Вильнюсе.
7 июля пресс-конференции в Стамбуле Эрдоган заявил, что Швеция продолжает поддерживать терроризм, поэтому её вступление в НАТО Анкара по-прежнему не одобряет.
9 июля на переговорах с Байденом он сказал, что Швеция сделала ряд шагов в нужную сторону, но в этой стране курды проводят антитурецкие акции, что нивелирует старания Стокгольма.
10 июля Эрдоган перед вылетом в Вильнюс заявил, что только когда Турцию примут в ЕС, она одобрит вхождение Швеции в НАТО.
11 июля Эрдоган после встречи в Вильнюсе с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном согласился передать протокол о приёме страны в НАТО на ратификацию в парламент и обеспечить его ратификацию.
После этого в газете Aydınlık зампредседателя турецкой партии «Родина» Утку Рейхан назвал позорным этот разворот Эрдогана в сторону НАТО. По его словам, лидер страны поддался на шантаж Запада.