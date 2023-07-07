Анкара, 7 июля, 2023, 17:31 — ИА Регнум. Турция по-прежнему не может одобрить вступление Швеции в НАТО из-за её поддержки террористов, заявил 7 июля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Стамбуле.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«Мы поддержали политику открытых дверей НАТО. Мы одобрили членство Финляндии. Но мы не можем одобрить тех, кто приветствует террористов», — сказал Эрдоган. Он добавил, что Турция ожидает от Швеции выполнения взятых на себя обязательств.

Турецкий лидер также сообщил, что на саммите НАТО в Вильнюсе намерен обсудить с партнёрами проблемы, связанные со вступлением Швеции в альянс.

Ранее Эрдоган отреагировал на сожжение Корана в Швеции. В видеообращении 29 июня он назвал эту акцию подлой и заявил, что Анкара не поддастся угрозам и провокациям.

Как передавало ИА Регнум, 28 июня полиция Стокгольма в мусульманский праздник Курбан-байрам разрешила проведение демонстрации с сожжением Корана. Сначала организаторам отказали из-за возможных угроз и риска терактов, но те обжаловали решение в суде, который встал на их сторону.

Президент России Владимир Путин назвал неуважение к Корану преступлением. Он подчеркнул, что Коран — святыня для мусульман и для многих других людей, но в некоторых странах не уважают религиозные чувства.

Акцию также осудил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Он заявил, что такие антиисламские действия, подающиеся под видом демократии, недопустимы. Дипломат подчеркнул, что закрывать глаза на такое значит становиться соучастником преступления.

Между тем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг счёл сожжение Корана в Швеции легальным. Он заявил, что для него наиболее важна финализация вступления Швеции в НАТО, которое он планирует обсудить с Эрдоганом.